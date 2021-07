À peine arrivé sur le sol japo­nais, Novak Djokovic n’a pas perdu de temps pour recon­naitre et s’en­traîner sur les instal­la­tions du tournoi olym­pique. D’ailleurs, le tirage au sort aura lieu ce jeudi aux alen­tours de 4h du matin, heure fran­çaise, et le numéro 1 mondial en saura plus sur son parcours éven­tuel vers son objectif ultime : la médaille d’or.

Novak Đoković već je odradio prvi trening u « Arijake tenis parku » u Tokiju. @DjokerNole #Tokyo2020



📷Maja Hitij/Getty Images pic.twitter.com/mjiWcx4PpE — Sport Klub (@sportklub) July 21, 2021