Présent ce jeudi en confé­rence de presse où il a d’ailleurs réaf­firmé son envie de tout gagner, Novak Djokovic a été inter­rogé sur Noami Osaka suite au retrait de la Japonaise de Roland‐Garros et son absence à Wimbledon. Et forcé­ment, le numéro 1 mondial a pris sa défense.

« Naomi Osaka est une grande cham­pionne de notre sport. Et jouer dans son propre pays, sans foule, évidem­ment, ce n’est pas idéal pour elle… Mais c’est comme ça », a déclaré Djokovic. « Elle et Kei Nishikori portent beau­coup de respon­sa­bi­lités et de poids sur leurs épaules, mais Naomi a beau­coup d’ex­pé­rience du très haut niveau, donc je ne pense pas que vous, la presse, allez lui causer beau­coup de problèmes. »