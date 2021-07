Le numéro 1 mondial ne part pas à Tokyo en pensant que c’est du tout « cuit ».

Comme il l’a expliqué lors de sa confé­rence de presse avant de partir, les Jeux Olympiques restent un moment très parti­cu­lier et le Serbe l’aborde dans des condi­tions très parti­cu­lières. D’une part parce qu’il a un objectif clair, et d’autre part, parce que les condi­tions de jeu seront inédites : « Les Jeux olym­piques sont spéci­fiques en termes de pres­sion, d’at­tentes et d’émo­tion. Tout est diffé­rent par rapport aux autres tour­nois et je le sais très bien, je l’ai ressenti sur ma propre peau dans le passé. Par consé­quent, je vais essayer d’aborder les Jeux olym­piques de la même manière que j’aborde les autres tour­nois, afin que je puisse rester concentré sur mon objectif »