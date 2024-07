Matthew Ebden a vécu une drôle une drôle de journée, ce samedi au premier tour des Jeux olym­piques de Paris.

3e joueur mondial en double et repêché il y a quelques jours dans le tableau de simple suite au forfait d’Andy Murray, l’Australien, qui n’avait plus joué en simple depuis près de deux ans, s’est logi­que­ment et lour­de­ment incliné face à Novak Djokovic : 6–0, 6–1, en 53 minutes.

Quelques minutes après cette correc­tion, Ebden, avec beau­coup d’hu­mour, a décidé de défi­ni­ti­ve­ment offi­cia­liser la fin de sa carrière en simple sur ses réseaux sociaux.

« Je peux offi­ciel­le­ment dire que je prends ma retraite après cela. C’était un plaisir Novak Djokovic de partager le court avec toi pour un dernier match de simple sur Philippe Chatrier ici aux Jeux olym­piques. Tous mes vœux de réus­site pour la suite du tournoi (et si ce n’est pas l’un de nos Australiens), j’es­père que vous obtien­drez la médaille d’or. »