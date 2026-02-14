Jeudi, l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych n’a pas été auto­risé à prendre le départ de l’épreuve de skeleton lors des Jeux olym­piques d’hiver de Jeux olym­piques d’hiver de Milan‐Cortina. En cause : sa volonté de porter un casque orné de photos de spor­tifs ukrai­niens décédés depuis le début de la guerre contre la Russie. Après avoir main­tenu sa posi­tion, l’athlète a fina­le­ment été disqualifié.

La polé­mique n’a pas tardé à éclater. Sur Instagram, Elina Svitolina est montée au créneau pour dénoncer la déci­sion du Comité inter­na­tional olympique.

« Le CIO s’est inscrit dans l’his­toire honteuse du sport mondial », a écrit la 9e joueuse mondiale, remontée.

Ukraine’s Elina Svitolina & Marta Kostyuk make feelings clear after Vladyslav Heraskevych gets disqua­li­fied in Winter Olympics over helmet contro­versy https://t.co/U9s6vrnwX3 pic.twitter.com/K6xHf4edXp — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 13, 2026

Cette prise de posi­tion relance un débat sensible autour de la neutra­lité du sport en temps de guerre et de la liberté d’expression des athlètes sur la scène olympique.