Jeudi, l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych n’a pas été autorisé à prendre le départ de l’épreuve de skeleton lors des Jeux olympiques d’hiver de Jeux olympiques d’hiver de Milan‐Cortina. En cause : sa volonté de porter un casque orné de photos de sportifs ukrainiens décédés depuis le début de la guerre contre la Russie. Après avoir maintenu sa position, l’athlète a finalement été disqualifié.
La polémique n’a pas tardé à éclater. Sur Instagram, Elina Svitolina est montée au créneau pour dénoncer la décision du Comité international olympique.
« Le CIO s’est inscrit dans l’histoire honteuse du sport mondial », a écrit la 9e joueuse mondiale, remontée.
Ukraine’s Elina Svitolina & Marta Kostyuk make feelings clear after Vladyslav Heraskevych gets disqualified in Winter Olympics over helmet controversy https://t.co/U9s6vrnwX3 pic.twitter.com/K6xHf4edXp— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 13, 2026
Cette prise de position relance un débat sensible autour de la neutralité du sport en temps de guerre et de la liberté d’expression des athlètes sur la scène olympique.
Publié le samedi 14 février 2026 à 16:24