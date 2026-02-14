AccueilJeux OlympiquesElina Svitolina-Monfils enrage : "Une honte pour le sport mondial"
Jeux Olympiques

Elina Svitolina‐Monfils enrage : « Une honte pour le sport mondial »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Jeudi, l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych n’a pas été auto­risé à prendre le départ de l’épreuve de skeleton lors des Jeux olym­piques d’hiver de Jeux olym­piques d’hiver de Milan‐Cortina. En cause : sa volonté de porter un casque orné de photos de spor­tifs ukrai­niens décédés depuis le début de la guerre contre la Russie. Après avoir main­tenu sa posi­tion, l’athlète a fina­le­ment été disqualifié.

La polé­mique n’a pas tardé à éclater. Sur Instagram, Elina Svitolina est montée au créneau pour dénoncer la déci­sion du Comité inter­na­tional olympique.

« Le CIO s’est inscrit dans l’his­toire honteuse du sport mondial », a écrit la 9e joueuse mondiale, remontée. 

Cette prise de posi­tion relance un débat sensible autour de la neutra­lité du sport en temps de guerre et de la liberté d’expression des athlètes sur la scène olympique.

Publié le samedi 14 février 2026 à 16:24

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.