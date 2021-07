As of now, the seeding groups for the Olympic tour­na­ment in men’ singles are :

1. Djokovic

2. Medvedev

3–4. Tsitsipas, Zverev

5–8. Rublev, Berrettini, Hurkacz, Schwartzman/PCB

9–12. PCB/Schwartzman, FAA, de Minaur, Monfils

13–16. Karatsev, Khachanov, Sonego, Evans