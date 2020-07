À l’occasion de la présentation de sa nouvelle ligne de baskets « The Roger », Roger Federer a révélé que l’un de ses principaux objectifs est de jouer les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021 en raison du Coronavirus. « Malgré la défaite que j’ai subie à Londres en 2012, ce fut une grande expérience. Malheureusement, je n’ai pas pu aller à Rio à cause de mon opération du genou et cette année, nous savons tous ce qui s’est passé. En 2021, l’un de mes grands objectifs est d’aller à Tokyo », a avoué le Suisse.