C’était à prévoir et c’est désor­mais offi­ciel, Roger Federer ne parti­ci­pera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent débuter le samedi 24 juillet. L’athlète suisse l’a annoncé via son compte Instagram en invo­quant une éton­nante rechute sur son genou opéré.

« Pendant la saison sur gazon, j’ai malheu­reu­se­ment subi un revers avec mon genou et j’ai accepté que je devais me retirer des Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis très déçu, car cela a été un honneur et un point culmi­nant de ma carrière à chaque fois que j’ai repré­senté la Suisse. J’ai déjà commencé la réédu­ca­tion dans l’es­poir de reprendre la tournée plus tard cet été. Je souhaite bonne chance à toute l’équipe suisse et je m’en­ra­ci­nerai fort de loin. Comme toujours, Hopp Schwiz ! », a écrit celui qui fêtera ses 40 ans le 8 août prochain.

On espère évidem­ment que le genou de ‘Rog’ se porte bien mais on a quand même dû mal à avaler « l’ex­cuse » de la rechute alors que l’in­té­gra­lité des JO se dérou­le­ront sans spec­ta­teurs et avec en entou­rage très limité.