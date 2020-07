Lors de son entretien sur SRF, le Suisse a donc abordé le sujet de son retour à la compétition mais aussi celui des Jeux Olympiques qui reste le seul titre qui lui manque à son palmarès.

Hier, son biographe a même assuré que Roger tenterait de chercher l’or en double mixte avec Belinda Bencic : « Je n’y suis pas encore. Si vous êtes en tournée depuis 20 ans, vous êtes finalement heureux de passer une année plus calme. La bonne préparation pour les Jeux commence environ trois mois avant. Vous n’y pensez pas vraiment avant cette échéance. Les Jeux Olympiques sont toujours très spéciaux. Je suis impatient de voir à quoi ressemblera Tokyo et j’espère que les jeux pourront avoir lieu en 2021 ! Les enfants auraient aimé venir aussi. On en parle encore. Une de mes filles voulait même apprendre le japonais. »