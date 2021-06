Présent ce samedi pour le média day de Wimbledon, Roger Federer n’a pas confirmé sa présence aux Jeux Olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 1er août). Le Suisse préféré rester prudent et attendre l’évo­lu­tion de son état physique au fur et à mesure du tournoi.

« C’est toujours mon inten­tion d’aller aux Jeux Olympiques. Mais nous rééva­lue­rons tout après Wimbledon. Mon objectif est de jouer le plus de tour­nois possible. Mais cela dépend vrai­ment des résul­tats et de la sensa­tion du corps. J’aimerais pouvoir vous en dire plus. En ce moment les choses ne sont pas aussi simples que par le passé. Avec l’âge, il faut être plus sélectif, on ne peut pas tout jouer. »