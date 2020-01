Encore loin de tirer un trait sur son incroyable carrière professionnelle, Roger Federer semble avoir deux objectifs en tête d’ici sa future retraite. Le premier serait de battre le record de titre glané par Jimmy Connors dans l’ère Open (109 trophées), lui qui en détient pour le moment 103. Le second, et sans doute le plus prestigieux, serait enfin de décrocher l’or olympique en simple après avoir remporté l’or en double avec Stan Wawrinka en 2008 à Pékin.

Trois participations, trois éliminations

Alors qu’il aura 39 ans le 8 août prochain, cet objectif est-il vraiment réalisable pour l’homme aux 20 titres du Grand Chelem ? Battu par Tomas Berdych et James Blake en 2004 à Athènes et en 2008 à Pékin puis finaliste malheureux à Londres en 2012 face au local Andy Murray, le Suisse, qui n’avait pas pris part aux J.O de Rio en 2018 à cause d’une blessure, sait pertinemment que Tokyo sera son ultime chance. S’il y parvient, il accomplirait l’un des plus grands exploits/succès de son immense carrière, si ce n’est le plus grand, surtout à quelques mois de la quarantaine. Une forme physique optimale et un tableau favorable seraient des ingrédients non-négligeables pour une victoire finale. Alors, vous y croyez ?