Avant de déclarer forfait pour les JO de Tokyo, offi­ciel­le­ment à cause d’une petite rechute sur son genou opéré, Roger Federer a accordé une inter­view « souve­nirs » au site de l’ITF, la fédé­ra­tion inter­na­tio­nale de tennis. Un entre­tien dans lequel il revient notam­ment sur sa lourde défaite en finale des Jeux de Londres face au local Andy Murray, en 2012.

« Quand je suis sorti du court après ma finale perdue, j’ai rencontré Del Potro et je lui ai demandé comment il avait fait pour surmonter la défaite, je pensais qu’il aurait perdu contre Djokovic. Et il me dit : « non, j’ai gagné ». Je ne pouvais pas le croire, alors je l’ai féli­cité pour le bronze. C’était une grande chose. Et lorsque j’ai vu à quel point il avait fini en extase dans sa lutte pour le bronze, j’ai compris ce que cela signi­fiait vrai­ment. Pour moi, finir avec une médaille d’argent a égale­ment été une bonne chose, en fait j’étais heureux de voir Andy avec l’or, à partir de ce jour, nous étions tous les trois liés pour toujours. Oui, c’est une journée où j’ai subi une défaite cuisante, mais dans l’en­semble c’était une journée inou­bliable, je n’avais aucune raison d’être négatif, c’était le moment d’être fier et heureux d’avoir donné une médaille d’argent à la Suisse ».