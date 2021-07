Unique rescapée du tableau féminin dans le camp trico­lore après les défaites d’en­trée de Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Alizé Cornet, Fiona Ferro est revenue de très loin face à Anastasija Sevastova. Menée 2–6, 0–3, la Française est tout de même parvenue à renverser la rencontre pur s’im­poser (2–6, 6–4, 6–2). Un petit exploit qu’elle explique, en partie, grâce à l’am­biance diffé­rente du village olym­pique par rapport au circuit classique.

« C’est un rêve de parti­ciper aux Jeux olym­piques ! Dans ma saison, c’est un grand bol d’air d’être ici. L’ambiance est beau­coup moins pesante que sur tous les tour­nois depuis le début de la saison avec les bulles. Ça fait vrai­ment du bien de côtoyer d’autres spor­tifs. Dans la chambre, on est quatre, il y a une bonne ambiance. Chez les kinés, on rencontre pas mal d’ath­lètes fran­çais. Au self, on essaye de manger avec d’autres gens. Dans nos temps libres, on a plus l’oc­ca­sion de socia­liser que d’habitude. »