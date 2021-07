Présent à Tokyo et initia­le­ment engagé sur le tournoi de double avec Matteo Berrettini, Fabio Fognini l’a mauvaise après l’an­nonce du forfait de ce dernier, offi­ciel­le­ment à cause d’une bles­sure à la cuisse contractée avant sa finale perdue à Wimbledon. Une déci­sion de dernière minute que Fabio a bien du mal à avaler.

« Je ne veux pas commenter, sinon je rentre assez vite dans la polé­mique… Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n’ai plus de ses nouvelles. J’ai mon opinion et je la garde pour moi. En tout cas, je lui souhaite de se remettre rapi­de­ment », a d’abord déclaré le 31 joueur mondial avant de rajouter une petite couche. « Le choix de Matteo, sa petite déci­sion de déclarer forfait me touche aussi, car je ne pourrai pas jouer en double. Avec lui ici, les chances de voir l’Italie sur le podium, même en simple, auraient été plus élevées. Matteo vit un moment spécial, cela ne fait aucun doute », a expliqué un Fabio amer et mani­fes­te­ment très contrarié.