Lors de la confé­rence de presse au Club France, Gaël Monfils ne connais­sait pas encore le nom de son adver­saire au premier tour des Jeux olym­piques (Lorenzo Musetti). Du coup, les propos du Tricolore prennent encore plus de volume.

« Je ne sais pas ce que je vais donner, mais je vais essayer d’être à mon maximum. Comme je le dis à chaque fois, j’ai de l’am­bi­tion, mais la vérité est que je suis quand même, un petit peu plus âgé (37 ans). J’essaie de garder le rythme face à ces jeunes acharnés. Tu as toujours un rêve, tu es quand même aux Jeux Olympiques, tu rêves bien sûr de ramener une médaille pour ton pays. Ce serait fabu­leux. Je ne peux même pas dire que c’est un objectif. C’est ce que j’ai envie de rêver. Mais c’est très dur même quand j’étais fit et jeune, je n’ai pas réussi à le faire. Là, ça va être un peu plus dur. »