Un petit tour en simple, en double, et puis s’en va. Caroline Garcia a déjà terminé ses Jeux Olympiques, après une défaite contre la Croate Donna Vekic. Alignée en double avec Kristina Mladenovic, elles ont fini par craquer contre une paire néer­lan­daise. Caroline a rela­ti­visé sur Twitter.

« Merci Tokyo pour cette expé­rience ! Une carrière est fait de hauts et de bas, d’expériences joyeuses et d’autres beau­coup moins…Toujours une fierté et un honneur de porter les couleurs de la France. Courage à tous les athlètes français. »

Caroline Garcia devrait avoir une chance de faire mieux à Paris en 2024. Elle aura 30 ans.