Logiquement battu par Carlos Alcaraz au premier tour des Jeux olym­piques de Paris ce samedi (6−3, 6–1 en 1h10), le Libanais Hady Habib (275e), quelques minutes après la rencontre, est revenu sur cette rencontre parti­cu­lière et les mots de son adver­saire au filet.

« Il m’a dit que j’avais joué à un très bon niveau, ce qui m’a surpris de sa part. Ses mots au filet m’ont touché au cœur, je les prends avec humi­lité et je suis très flatté par ce qu’il a dit. J’ai joué avec Alcaraz et j’ai compris que je n’étais pas si loin. Je dois me concen­trer sur le travail pour atteindre ce niveau. »