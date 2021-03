Victor Hanescu a évoqué sa rela­tion avec Rafael Nadal pour le site roumain Sport.ro. Il confirme déjà ce que l’on sait au sujet de l’Espagnol, sa gentillesse, et le fait qu’il soit fina­le­ment assez acces­sible : « Honnêtement, il est très poli, c’est un athlète qui parle à tout le monde. Il est très modeste et cela se voit dans tout ce qu’il dit » a déclaré l’ex‐champion roumain avant d’évo­quer une anec­dote qui résume parfai­te­ment l’at­ti­tude et l’état d’es­prit de Nadal : « Je me souviens d’un moment quand j’étais aux Jeux Olympiques de Pékin. Lors de la céré­monie d’ou­ver­ture, Nadal était à côté de notre groupe. Il était entouré d’une centaines d’ath­lètes qui voulaient tous prendre une photo avec lui. Nadal s’y prêté au jeu, il n’a jamais dit qu’il n’en avait pas envie ou qu’il ne pouvait pas le faire. Il a tenu à prendre des photos avec tout le monde et cela montre fina­le­ment quel genre d’homme il est. Toutes les stars du circuit n’au­raient pas fait cela »