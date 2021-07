Tête de série numéro 14 sur ces Jeux olym­piques de Tokyo, Ugo Humbert affron­tera l’Espagnol Pablo Andujar pour ses débuts sur ce tournoi olym­pique. Interrogé par le FFT à quelques heures de ce grand rendez‐vous, le Messin se dit fier de repré­senter la France et a déjà un œil sur les JO de Paris en 2024.

« C’est une fierté de repré­senter la France. C’était un objectif pour moi déjà en 2020 de me quali­fier donc je suis vrai­ment très, très heureux de faire partie de l’équipe », a déclaré Ugo avant d’évo­quer Paris et ses Jeux dans trois ans. « J’y pense depuis quelques années et c’est vrai que jouer en France et d’avoir les JO à Paris, c’est excep­tionnel. Tokyo pour moi c’est vrai­ment une bonne expé­rience pour pouvoir encore plus performer dans quelques années. Je serais encore plus fort dans quelques années, donc c’est un réel objectif. »