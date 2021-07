Pendant que certains ont décidé de ne pas se rendre à Tokyo, que d’autres se plaignent, Ugo Humbert s’épa­nouit au Japon, même sans public et avec toutes les restric­tions. Après sa victoire au 1er tour contre Pablo Andujar (7–6(3), 6–1 en 1h50), le Français a décrit son état d’es­prit. Peu importe le contexte, Ugo vit son rêve.

« Je me régale ! C’est une expé­rience de dingue, j’adore. Avec les gars on passe de super moments. C’est quelque chose de très fort dans une carrière. Je suis super fier d’être là. J’ai mérité ma place donc je profite à fond de tous les moments. J’ai l’im­pres­sion de me retrouver dans les tour­nois de jeunes quand on partait avec la ligue ! C’est cool. On s’en­tend tous bien, on rigole, on est toujours ensemble. C’est spécial, diffé­rent, mais c’est à vivre », s’est réjoui Ugo Humbert en confé­rence de presse, dans des propos rapportés par L’Equipe.