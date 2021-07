Ugo Humbert a pris beau­coup de plaisir lors de ces Jeux olym­piques. Battu en quarts de finale par Karen Khachanov, il ne veut retenir que le meilleur : « C’est une grande fierté. Je suis telle­ment content d’être là. Avoir gagné mon premier match avec le maillot bleu, c’était déjà cool. J’ai vécu des moments fantas­tiques. Je suis très content de moi », a explique le Mosellan qui a main­te­nant un programme très précis.

« Je vais bien me reposer, bien m’en­traîner et je suis sûr que l’avenir va me réserver de belles choses. Avec cet état d’es­prit, je peux faire de belles choses. Je sais que je suis dange­reux, je fais peur aux gars. C’est bien. »