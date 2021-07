Auteur d’un magni­fique parcours pour ses premiers Jeux olym­piques et battu ce jeudi par Karen Khachanov en quarts de finale, Ugo Humbert est revenu pour notre quoti­dien préféré sur cette défaite où il est apparu touché physi­que­ment après une semaine assez folle.

« Félicitations à Karen (Khachanov), il a fait un match super solide. Il a très bien servi, il a bien tenu ses enga­ge­ments. Bravo ! J’ai été au bout de moi‐même. Il y a quelques points que j’au­rais pu mieux jouer au premier set. J’ai essayé de me pousser menta­le­ment et physi­que­ment comme sur les matches précé­dents. J’ai réussi à breaker d’en­trée de deuxième, mais ça a commencé à être dur physi­que­ment après. J’ai essayé de me pousser, de ne pas m’écouter. Au retour, je voyais de moins en moins. J’ai essayé de tenir avec mon service, ça n’a pas été facile. Au troi­sième set, j’ai essayé d’être oppor­tu­niste, mais il a bien joué. Ça a été dur de trouver les ressources à la fin. J’ai repoussé mes limites, j’ai essayé de tout donner. Je n’ai pas trop de regrets, je suis allé au bout de moi‐même. »