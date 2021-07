Qualifié pour les huitièmes de finale à Tokyo après une grosse bataille face au Serbe Kecmanovic, Ugo Humbert était comme un gosse à l’issue de cette victoire. Ayant pris beau­coup de plaisir sur le court, le Messin s’est déjà projeté sur son prochain duel en huitièmes face à Stefanos Tsitsipas. Vainqueur de leur seule confron­ta­tion l’année passée sur le Masters 1000 de Paris, Ugo se souvient des mots prononcés par le Grec à l’époque.

« Je suis trop content de le rejouer ! Et je pense que lui aussi. Il avait dit après Bercy qu’il avait hâte de me rejouer. Je n’ai pas oublié, je l’ai bien entendu (sourire). On avait fait un match de dingue à Bercy. Ça va encore être un gros combat. Je sais que si je veux gagner, il va falloir très bien jouer. Je me sens bien, tout est possible. Je crois en mes chances à fond. Face aux meilleurs, ça se joue vrai­ment à des détails, à celui qui pousse un peu plus dans les moments impor­tants, à celui qui réussit à élever son niveau de concen­tra­tion et son niveau de jeu sur les fins de set. Raonic à Bercy, Kyrgios à Melbourne… J’ai appris. Parfois ça marche, d’autres non. Contre Zverev (à Halle), ça avait marché. Il faut rester positif. Je vais jouer mon truc à fond, ça va être top. »