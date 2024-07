Les langues commencent à sa délier du côté de la Fédération Française de Tennis après l’échec cuisant du tennis trico­lore lors de ces Jeux Olympiques de Paris (aucun joueur, en simple ou en double, qualifié pour les quarts de finale).

La première charge est venue du respon­sable du haut niveau en poste depuis décembre 2022, Ivan Ljubicic qui, après avoir proposé sa démis­sion au président de la FFT, a pointé du doigt un manque de cohé­rence et de commu­ni­ca­tion au niveau des équipes de France.

« Je n’ai aucun problème à conti­nuer à aider les jeunes joueurs, à orga­niser les choses au CNE. Mais l’équipe de France pour moi, entre les capi­taines et les coaches, je n’ar­rive même pas à parler avec les joueurs donc ce n’est pas accep­table d’être respon­sable de quelque chose que tu ne peux pas changer », a déclaré le Croate avant de dresser un bilan global. « Notre niveau, c’est ça. On n’a pas de joueur ou de joueuse du Top 10 et on connaît les résul­tats à Roland‐Garros de ces dernières années. Donc gagner une médaille, c’est compliqué. Mais j’avais la moti­va­tion de faire un peu mieux (qu’aucun quart‐de‐finaliste). Peut‐être pas la médaille. Mais mieux. »