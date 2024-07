En poste au sein de la Fédération Française de Tennis depuis déce­cembre 2022 pour tenter de redorer le blason du tennis trico­lore, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau des garçons et filles ayant plus de 14 ans et direc­teur de la mission appelée « Ambition 2024 », a proposé ce mercredi sa démis­sion après l’échec cuisant sur les Jeux Olympiques de Paris.

Dans des propos rapportés par nos confrères de L’Équipe, l’an­cien entraî­neur de Roger Federer n’a pas mâché ses mots tout en prenant ses « responsabilités ».

« Les résul­tats sont catas­tro­phiques. C’est la réalité, il faut abso­lu­ment prendre ses respon­sa­bi­lités. J’ai déjà parlé avec le président (Gilles Moretton). Aujourd’hui, je suis aussi respon­sable de l’équipe de France et j’ai proposé ma démis­sion de cette position‐là, parce qu’on n’a pas réussi à préparer les joueurs. »