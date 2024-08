Bien arrivé au Québec avant le début du Masters 1000 de Montréal qui débute ce lundi 5 août, Jannik Sinner était de passage en confé­rence de presse pour évoquer plusieurs sujets dont son forfait crève‐coeur pour les Jeux Olympiques à cause d’une amygdalite.

Mais fidèle à son tempé­ra­ment, l’Italien préfère voir le verre à moitié plein.

« J’ai eu l’oc­ca­sion de regarder certaines compé­ti­tions aux Jeux, mais je n’ai pas beau­coup regardé le tennis. Ça m’a brisé le cœur de ne pas pouvoir aller à Paris, c’était l’un des prin­ci­paux objec­tifs de ma saison . Parfois, cepen­dant, on ne peut s’empêcher d’ac­cepter des situa­tions défa­vo­rables et d’es­sayer, même si ce n’est pas facile, d’en trouver le positif. Lorenzo est rentré chez lui avec la médaille de bronze : cela signifie qu’un Italien est heureux et je suis heureux pour lui. »