En ce qui concerne le tennis, les Jeux Olympiques sont terminés depuis bientôt une semaine, et pour­tant, Jannik Sinner doit toujours se justi­fier sur son forfait.

L’Italien était de retour aux affaires hier à Montréal suite à sa maladie et a tran­quille­ment disposé de Borna Coric en deux sets, 6–2, 6–4.

Après son match, le numéro 1 mondial a été invité à réévo­quer la raison de son forfait aux Jeux, et à donner son avis par rapport à la réac­tion des gens en Italie. Et il semble que Sinner commence à être agacé par cette constante remise en ques­tion de son amour pour l’Italie.

« C’est une ques­tion à laquelle je ne veux même pas avoir à répondre honnê­te­ment. Je pense que seuls mon équipe et moi savons vrai­ment ce que j’ai ressenti : de l’ex­té­rieur c’est une chose, de l’in­té­rieur c’en est une autre. Je disais depuis le début de l’année que mon plus grand objectif était les Jeux olym­piques, mais malheu­reu­se­ment je n’ai même pas pu me lever du lit. Alors honnê­te­ment sur ce que pensent les gens… disons que j’y accorde peu d’im­por­tance. Je ne suis plus sur les réseaux sociaux, ce qui est très bien pour moi, mais c’est évident que quand tu ouvres ton télé­phone il y a des noti­fi­ca­tions. Cependant, je sais aussi comment je suis alors tout va bien. »