Interrogé par nos confrères de L’Équipe car il commen­tait ce dimanche le dernier match de sa longue carrière en tant que consul­tant à l’oc­ca­sion de la finale des JO de Paris entre Djokovic et Alcaraz, Jean‐Paul Loth a donné son senti­ment sur l’avenir du tennis mondial. Et, comme souvent, il ne mâche pas ses mots.

« Rien ne dépasse les JO en raison de leur univer­sa­lité ! Même si certains esprits chagrins du tennis laissent entendre que les Grands Chelems sont au‐dessus. Et il y a une autre raison. On a telle­ment gonflé la tête des gens en disant qu’a­près les quatre fantas­tiques, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, le tennis aurait terri­ble­ment de mal à s’en relever… Eh bien il s’est relevé en un an et demi grâce à l’ar­rivée de ce petit bonhomme (Carlos Alcaraz), qui a déjà réglé le compte à tout le monde. Qu’il gagne 15, 20 ou 40 Grands Chelems, je m’en fous. J’ai vécu l’avè­ne­ment d’un joueur qui joue mieux que personne n’a jamais joué. »