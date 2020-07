Du 25 juillet au 2 août 2020. Ces dates auraient dû être celles des épreuves de tennis aux Jeux Olympiques de Tokyo. Des épreuves qui devaient démarrer aujourd’hui, avec 172 joueurs en lice en simple, en double et en double mixte. En raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques sont reportés à l’année prochaine, et on connaît déjà les dates pour le tennis : du 23 juillet au 1er août 2021. Rendez-vous dans un an pour savoir qui succèdera à Andy Murray chez les hommes et à Monica Puig chez les femmes.