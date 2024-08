Jimmy Connors a regardé avec atten­tion la finale des Jeux Olympiques entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, et a énor­mé­ment admiré la pres­ta­tion livrée par les deux joueurs.

Il a parlé de cette finale dans son podcast Advantage Connors, en expli­quant à quel point ce qu’a­vait fait Novak Djokovic était excep­tionnel, et en plaçant ce titre parmi les plus beaux de la carrière de la légende Serbe.

« Novak a cette volonté, cette soif d’être le meilleur. Cette médaille d’or est proba­ble­ment aussi impor­tante pour lui que son premier Wimbledon ou son premier US Open. Il a remporté tous les tour­nois du Grand Chelem, beau­coup d’autres, mais gagner la médaille d’or ici n’est que la cerise sur le gâteau. Gagner une médaille d’or olym­pique est un rêve pour tout athlète, et la persé­vé­rance de Novak pour enfin y parvenir témoigne de sa gran­deur. Les Jeux olym­piques font ressortir le meilleur des athlètes. Il ne s’agit pas seule­ment de gloire indi­vi­duelle, il s’agit de jouer pour quelque chose de plus grand, pour son pays. »