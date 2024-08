Aux commen­taires de la finale des Jeux Olympiques de Paris remportée par Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz, Justine Henin, face aux images de joie du Serbe après la balle de match, a tenu à mettre en lumière son niveau de jeu phénoménal.

« Lui‐même semble avoir du mal à croire à ce qu’il vient d’ac­com­plir. Il lui faudra un peu de temps pour réaliser mais au‐delà du fait d’aller cher­cher ce titre olym­pique, c’est la manière avec laquelle il est allé cher­cher cette victoire. On n’était pas sûr qu’il allait être capable de jouer à un tel niveau mais il s’est donné les moyens. Il est sans doute passé par beau­coup de choses ces derniers mois et là on peut prendre la mesure des doutes qui ont dû le traverser et il a trouvé ses ressources lors du rendez‐vous qu’il s’était fixé. »