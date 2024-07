Ca y est la cham­pionne alle­mande a décidé de se retirer. Elle a donné le timing final lors d’un post sur Instagram. C’est lors du tournoi olym­pique qu’elle a décidé de tirer sa révérence.





« Quand je suis arrivé aux Jeux olym­piques de Rio 2016, je venais de remporter mon premier titre du Grand Chelem en Australie plus tôt dans l’année. Ma médaille d’argent s’est inscrite dans une vague d’émo­tions qui m’a conduit à mon deuxième titre du Grand Chelem à New York et à la tête du clas­se­ment . La descente l’année suivante a été doulou­reuse, mais j’ai retenu la leçon et Wimbledon 2018 a été ma plus belle récompense.Maintenant Paris 2024, qui marquera la ligne d’ar­rivée du voyage le plus incroyable dont j’ai pu rêver en gran­dis­sant avec une raquette à la main. Il y a bien d’autres choses que je voudrais dire et des personnes à remer­cier, ce que je ferai une fois ma dernière réunion terminée. Pour l’instant, je vais prendre mon temps et absorber chaque seconde de ce dernier épisode sur le terrain. Merci à tous pour votre soutien, cela signifie tout pour moi »