Forfait pour les Jeux Olympiques de Paris en raison d’une angine, Jannik Sinner a reçu quelques critiques notam­ment pour être parti en vacances avec sa petite‐amie, la 17e joueuse mondiale, Anna Kalinskaya, après Wimbledon.

Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, l’ex‐deuxième joueuse mondiale Svetlana Kuznetsova a défendu l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Je l’avais imaginé, il était évident qu’ils allaient blâmer Anna pour la non‐participation de Sinner aux Jeux olym­piques de Paris. Les petites amies des joueurs célèbres sont plus souvent sous les feux de la rampe. Après sa victoire à Roland‐Garros, Alcaraz est allé à Ibiza avec des amis pour boire et s’amuser, Jannik était en Sardaigne avec sa petite amie dans des condi­tions plus calmes et est tombé malade. Ce sont des choses qui arrivent, pour­quoi les gens s’intéressent‐ils à l’en­droit où une personne passe ses vacances ? Sans la victoire à Wimbledon, les gens critiqueraient‐ils Alcaraz pour Ibiza ? Chaque athlète est libre de choisir comment passer ses vacances et son temps libre. »