Les ten­nis­men et ten­nis­wo­men pourront‐ils se dis­pu­ter l’or olym­pique cet été à Tokyo ? A moins de six mois du début offi­ciel, rien n’est encore cer­tain. Décalés pour la pre­mière fois de leur his­toire en rai­son de la pan­dé­mie mon­diale, les Jeux ne sont tou­jours pas assu­rés de se dérou­ler dans la capi­tale nip­pone, qui subit un net regain du virus. Et mal­gré les spé­cu­la­tions d’an­nu­la­tion pure et simple, Petra Kvitova a choi­si son camp.

« Tout d’a­bord, j’es­père que les Jeux Olympiques auront vrai­ment lieu. Je sais que les joueurs de ten­nis sont un peu dif­fé­rents parce que nous avons nos quatre som­mets au cours de l’an­née. Pour moi, les Jeux Olympiques sont très impor­tants … C’est comme un cin­quième Grand Chelem. Je vou­lais vrai­ment les dis­pu­ter cette année. »

Actuelle numé­ro neuf mon­diale, la Tchèque a déjà rem­por­té une médaille olym­pique, en bronze, à Rio. Une expé­rience qui l’a mar­quée. « C’est juste dif­fé­rent parce que vous jouez pour votre pays et que vous avez le sou­tien de vos cama­rades ath­lètes, vos col­lègues tchèques. Nous avons eu trois médaillés. Les autres ath­lètes sont tou­jours venus vers nous, nous ont regar­dés et nous ont sou­te­nus… J’espère que ce sera très, très simi­laire (à Tokyo). »

Ce n’est pas nous qui dirons le contraire.