Le tournoi olym­pique de tennis est toujours un rendez‐vous très attendu par les joueurs, nombreux à rêver de décro­cher une médaille pour leur pays. On se souvient notam­ment de l’im­mense émotion de Novak Djokovic après son sacre olym­pique à Paris, où il avait remporté la médaille d’or en domi­nant Carlos Alcaraz en finale.

Organisés tous les quatre ans, les Jeux olym­piques se disputent géné­ra­le­ment entre juillet et août, ce qui complique consi­dé­ra­ble­ment leur inté­gra­tion dans un calen­drier ATP déjà très chargé.

Placée au cœur de la saison sur gazon, cette compé­ti­tion oblige souvent les joueurs à changer rapi­de­ment de surface, un exer­cice délicat qui demande un temps d’adap­ta­tion, notam­ment lors­qu’il faut passer du gazon au dur ou à la terre battue.

C’est juste­ment ce qui surprend avec le calen­drier retenu pour les Jeux de Los Angeles 2028. Le tournoi olym­pique débu­tera seule­ment trois jours après la finale de Wimbledon et se dispu­tera sur dur extérieur.

🚨 OFFICIEL ! LE TOURNOI DE TENNIS DES JEUX OLYMPIQUES 2028 AURA LIEU 3 JOURS APRÈS WIMBLEDON



🟢🇬🇧 Wimbledon 2028 : 3–16 juillet

🔵🇺🇸 JO Los Angeles 2028 : 19–28 juillet pic.twitter.com/uMeexihC0k — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 23, 2026

Une tran­si­tion aussi brutale entre deux surfaces radi­ca­le­ment diffé­rentes pour­rait faire grincer des dents sur le circuit. Il ne serait donc pas éton­nant que certains joueurs ou joueuses fassent l’im­passe sur l’un des deux rendez‐vous afin de limiter les risques de bles­sure et d’ar­river dans de meilleures condi­tions sur leurs objec­tifs de la saison.