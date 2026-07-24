Le tournoi olympique de tennis est toujours un rendez‐vous très attendu par les joueurs, nombreux à rêver de décrocher une médaille pour leur pays. On se souvient notamment de l’immense émotion de Novak Djokovic après son sacre olympique à Paris, où il avait remporté la médaille d’or en dominant Carlos Alcaraz en finale.
Organisés tous les quatre ans, les Jeux olympiques se disputent généralement entre juillet et août, ce qui complique considérablement leur intégration dans un calendrier ATP déjà très chargé.
Placée au cœur de la saison sur gazon, cette compétition oblige souvent les joueurs à changer rapidement de surface, un exercice délicat qui demande un temps d’adaptation, notamment lorsqu’il faut passer du gazon au dur ou à la terre battue.
C’est justement ce qui surprend avec le calendrier retenu pour les Jeux de Los Angeles 2028. Le tournoi olympique débutera seulement trois jours après la finale de Wimbledon et se disputera sur dur extérieur.
Une transition aussi brutale entre deux surfaces radicalement différentes pourrait faire grincer des dents sur le circuit. Il ne serait donc pas étonnant que certains joueurs ou joueuses fassent l’impasse sur l’un des deux rendez‐vous afin de limiter les risques de blessure et d’arriver dans de meilleures conditions sur leurs objectifs de la saison.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 09:09