Invité de l’émis­sion « Tout le Sport » sur France 2 pour parler de son rôle de capi­taine de l’équipe de France de tennis‐fauteuil, Yannick Noah a regretté l’at­mo­sphère géné­rale dans le pays autour des Jeux olym­piques de Paris 2024 qui auront lieu du 26 juillet au 11 août.

« C’est une source de moti­va­tion pour les jeunes, pour le sport en général. On n’est pas une nation de sport. On fait deux heures de sport à l’école quand on ne trouve pas un moyen d’avoir un faux certi­ficat médical. On devrait tous être en train d’hurler de joie même si parfois il faut préparer une route, même si parfois il y a un embou­teillage qui va nous faire arriver cinq minutes plus tard à la maison. Si les Français globa­le­ment ne sont pas suffi­sam­ment content d’ac­cueillir les Jeux ? J’ai ce senti­ment. Il faut qu’on arrête de râler. Il y a le monde entier qui vient à Paris. On va rece­voir le monde entier chez nous. Moi si je reçois des gens chez moi à la maison, je range un peu. Je veux que ça se passe bien. Ça va être beau et je pense qu’il y a beau­coup de gens qui ne réalisent pas. »