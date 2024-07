Au micro de la Cadena Ser après sa quali­fi­ca­tion en double avec Carlos Alcaraz pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, grâce à une victoire contre la paire néer­lan­daise Griekspoor‐Koolhof, Rafael Nadal a fait passer un message à certains fans un peu trop opti­mistes à son goût.

« La médaille est consi­dérée comme acquise par les gens qui ne connaissent pas le tennis. On ne gagne pas avec des noms. Le double est très diffé­rent du simple. Nous avons très peu joué ensemble. Carlos Alcaraz a très peu joué en double et j’ai plus joué quand j’avais l’âge de Carlos, mais nous avons évolué à un très bon niveau contre des adver­saires très diffi­ciles qui avaient l’ha­bi­tude de jouer en double. Nous avons terminé le match avec un meilleur niveau que lors de la première rencontre. Chaque jour, nous y atta­chons une grande importance ».

Pour une place dans le dernier carré, la paire légen­daire espa­gnole affron­tera les spécia­listes améri­cains Rajeev Ram (4e mondial en double) et Austin Krajicek (18e mondial en double).