Dernier repré­sen­tant trico­lore dans toutes les caté­go­ries, Corentin Moutet a tout donné pour réaliser son rêve.

Battu ce mercredi par l’Américain et 13e joueur mondial, Tommy Paul après un match de très haut niveau, le Parisien a posté un très beau message sur ses réseaux sociaux quelques minutes après sa défaite.

« Désolé.. J’ai tout donné mais ça n’a pas suffi. Vous méri­tiez tous une médaille aujourd’hui, c’était incroyable. Merci à vous. Merci à l’équipe de France. Merci à mes proches. J’ai pour­tant rêvé chaque nuit de cette médaille, j’y ai cru au plus profond de moi. C’était un honneur de repré­senter mon pays, de faire partie de tous les athlètes qui jouent sous les couleurs de la France. Rendez‐vous dans 4 ans et en atten­dant force à tous les athlètes restant. Merci encore à vous et je suis désolé j’au­rais aimé du fond de mon cœur vous en donner plus. »