Qualifié pour les quarts de finale en double aux côtés de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a poussé un nouveau coup de gueule contre l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi olym­pique, quelques jours après une première décla­ra­tion forte sur sa program­ma­tion en simple.

Selon lui, le super tie‐break au troi­sième set ne devrait tout simple­ment pas exister, en tout cas pas sur un évène­ment aussi impor­tant que les Jeux Olympiques.

« Sur un plan personnel, je pense qu’il est tota­le­ment inutile de disputer des Jeux olym­piques avec un super tie‐break. Dans un tournoi en circuit, je pense que c’est compré­hen­sible car cela permet aux joueurs en simple de concourir égale­ment en double, mais les Jeux ont lieu tous les quatre ans et ce sont les matches de double les plus impor­tants de notre vie et ce format est un peu une loterie. Le problème, c’est qu’en double, tout peut se compli­quer très rapi­de­ment. C’est ce que nous avons vu avec Carlos dans le deuxième set mardi. Pourtant, on jouait mieux qu’eux, on avait davan­tage d’op­por­tu­nités mais tu te retrouves au tie‐break, tu le perds et derrière, il faut tout jouer sur un super tie‐break. »