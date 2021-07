Si le simple messieurs est à la fête sur ces Jeux de Tokyo avec deux Français en quarts de finale grâce à Jérémy Chardy et Ugo Humbert, le double est en revanche à la peine. Après leur déroute dès le premier tour, Pierre‐Hugues Herbert et Nicolas Mahut viennent de subir le même sort en double mixtes respec­ti­ve­ment asso­ciés à Fiona Ferro et Kristina Mladenovic.

La première paire s’est inclinée face aux Polonais Swiatek et Kubot (3–6, 6–7) tandis que la deuxième a subi la loi des Russes Vesnina et Karatsev (4–6, 2–6).

Des JO à oublier donc pour le double fran­çais qui devra se poser les bonnes ques­tions pour analyser les raisons de ces désillusions.