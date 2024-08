Submergé par l’émo­tion et inca­pable de répondre aux médias de son pays lors de son passage en zone mixte quelques instant après sa défaite surprise en demi‐finales des Jeux Olympiques de Paris face à la Chinoise Zheng ce jeudi, Iga Swiatek a fina­le­ment trouvé la force pour s’exprimer.

Et à l’écouter, la numéro 1 mondiale n’était pas suffi­sam­ment préparée pour ces JO.

« J’avais juste un trou dans mon revers », a déclaré Swiatek au média polo­nais Kuwik. « Cela arrive rare­ment parce que c’est géné­ra­le­ment mon coup le plus solide. Je n’étais pas bien placé tech­ni­que­ment à cause du stress et du fait que je jouais mes matchs au jour le jour. Nous n’avons pas eu le temps d’ajuster cela et de travailler là‐dessus. Je sais que ce n’est pas une excuse, mais j’ai essayé de corriger cela pendant le match. Aujourd’hui (jeudi), ça n’a pas fonc­tionné du tout. Elle s’en est donc servie pour gagner le match. J’ai tout gâché. »