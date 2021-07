Si hier, on vous a proposé une belle séquence du team france avec une petite chan­son­nette et P2H à la guitare, la vidéo ci‐dessous vous donne un aperçu sur ce que les athlètes doivent « subir » en terme d’am­biance lors­qu’ils vont déjeuner.

On veut bien tout comprendre et tout expli­quer, mais il faut bien avouer qu’ils font preuve d’un grand calme et que pour le coup défendre les couleurs de son pays n’a pas de prix.