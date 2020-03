Le débat sur la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 août) n’en finit plus de s’accentuer. Des fédérations américaines mais aussi françaises (la natation) ont demandé le report de l’événement. L’ancien joueur indien Mahesh Bhupathi en a fait de même sur son compte Twitter : « Aucune chance de faire participer des athlètes qui ne peuvent pas s’entraîner actuellement. Qu’ils l’annoncent quand ils sentent que le moment sera venu. »

Le natif de Madras sous-entend donc que le CIO se rapproche d’une annonce officielle d’une suspension ou d’un report des Jeux Olympiques.

This is a given ! ! No chance they make the Atheletes who can’t train currently compete . Let them announce it when they feel the time is right .. #tokyo2021 #logic https://t.co/HRiNN8R2UW

— Mahesh Bhupathi (@Maheshbhupathi) March 22, 2020