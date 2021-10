Nicolas Mahut nous a accordé un entre­tien dans le numéro 78 de We Love Tennis Magazine. Cet entre­tien a été placée dans la rubrique Guest Star car l’Angenvin évoque son impli­ca­tion dans le tournoi WTA qui sera orga­nisé en décembre dans la capi­tale de l’Anjou.

On en a aussi profité pour l’in­ter­roger sur la suite de sa carrière et notam­ment la possi­bi­lité de pour­suivre sa carrière jusqu’en 2024 pour les Jeux Olympiques à Paris.

« Je ne ferme la porte à rien, mais je suis très prudent. J’ai conscience des efforts à fournir et je sais l’investissement que cela repré­sente à mon âge pour rester perfor­mant. L’année char­nière sera l’année prochaine. Je vais jouer la saison 2022 à fond ; ça, c’est une certi­tude. Avec Pierre‐ Hugues [Herbert, ndlr], on essaie de prévoir le meilleur calen­drier possible parce que lui va vouloir se relancer en simple donc ce n’est pas évident de combiner pour faire un bon programme. On va essayer de s’accorder. Par la suite, il est clair que si 2022 se passe bien, que je n’ai pas de pépins physiques et que j’ai encore un bon clas­se­ment, il sera assez facile de se projeter sur Paris 2024 parce qu’il restera seule­ment dix‐huit mois. Sur une carrière de tennis, un an et demi, cela passe assez vite. La réflexion se fera vrai­ment au cours et surtout à la fin de l’année 2022″