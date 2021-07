La désillu­sion. Nicolas Mahut et Pierre‐Hugues Herbert rêvaient de l’or olym­pique, la cerise sur le gâteau dans leur immense palmarès en double. Mais à 39 ans, Nicolas a sûre­ment loupé sa dernière chance en double messieurs. En confé­rence de presse, le Français était tota­le­ment abattu.

« Je me sens vidé, je me sens vide. Pour moi c’est très dur d’être là. On le fait parce que ça fait partie du job, mais c’est peut‐être la confé­rence de presse la plus dure de ma carrière parce qu’il faut essayer de dire des choses alors que je n’ai pas d’ana­lyse. Je ressens une grande tris­tesse, un grand vide. On a préparé le plus minu­tieu­se­ment possible les Jeux et ne pas faire le match qu’on voulait faire... Evidemment que la bles­sure de Pierre‐Hugues à Wimbledon ne nous a pas aidés dans cette prépa­ra­tion, mais on doit être capables de faire mieux que ça. Eux ont fait leur match, ils ont bien joué. Nous on en a pas été capables dans les moments impor­tants », a regretté Nicolas Mahut dans des propos rapportés par L’Equipe.