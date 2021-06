Nicolas a remporté avec son ami P2H un deuxième titre en double à Roland‐Garros, un exploit unique dans le tennis français.

Cet exploit est aussi le résultat d’une vraie envie car en demi‐finale, comme en finale, les Tricolores étaient à chaque fois au bord du préci­pice puisque leurs adver­saires servaient pour le match.

Ce succès n’est qu’une prépa­ra­tion pour le seul titre qui manque aux Bleus, la médaille d’or olym­pique comme l’a annoncé clai­re­ment l’Angevin : « Les JO, c’est tout en haut, c’est ce qui nous anime et nous pousse. J’y pense tous les jours. Quand c’est diffi­cile d’aller à l’en­traî­ne­ment, j’y pense. Quand il y a des matins où c’est compliqué, qu’il faut se lever à 7 heures du matin, déposer le petit à l’école et aller s’en­traîner. On partage ça avec Pierre Hughes. Pour nous, l’Equipe de France, c’est sacré. On a échoué à Rio. On a la chance d’avoir une deuxième oppor­tu­nité dans quelque temps. On espère qu’on sera à la hauteur. En tout cas, on fait tout pour être perfor­mants et rapporter une médaille pour la France »