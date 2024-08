L’Equipe a eu la bonne idée de raviver les souve­nirs de Marc Rosset, médaillé d’or en 92 à Barcelone. Avec son franc parler, Marc essaye de se rappeler de la folle soirée qu’il a vécue quand il est revenu en Suisse, mais c’est un peu « confus », c’est le moins que l’on puisse dire.

« La Suisse en 92, c’est zéro médaille, à part celle‐là, donc forcé­ment, j’ai eu beau­coup de solli­ci­ta­tions. Après je suis retourné au village, il y a eu une petite céré­monie et je suis sorti en boîte avec mes potes. La soirée a été sympa oui (rires). J’étais telle­ment cuit et j’avais plus d’argent donc je crois – atten­tion, c’est une bribe de souvenir – que j’étais prêt à échanger ma médaille contre une bouteille de vodka. Heureusement qu’un pote qui avait de l’argent m’a sauvé la mise. Ils étaient venus à quatre de Genève. D’ailleurs, j’avais demandé quatre billets au chef de délé­ga­tion qui m’avait dit qu’il n’était pas sûr de les avoir, alors je lui avais dit que j’avais mal au dos et que je n’étais pas sûr de pouvoir jouer la finale. Il a trouvé quatre billets et mon dos allait beau­coup mieux (rires). »

=> L’intégralité de cet entre­tien est à lire ici