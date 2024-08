Au micro de RMC, Marion Bartoli, qui est une grande fan de Novak Djokovic, a donné son senti­ment après la médaille d’or remporté par le Serbe suite à une pres­ta­tion de très haut niveau face à Carlos Alcaraz en finale.

🗣️💬 « On a vécu un moment d’his­toire de notre sport »



L’émotion de Marion Bartoli après la victoire de Novak Djokovic en finale du tournoi olym­pique face à Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/OIWnndQZiu — RMC (@RMCInfo) August 4, 2024

« Je n’ai jamais vu Novak Djokovic aussi ému qu’au­jourd’hui (dimanche). C’est un moment légen­daire pour notre sport, que l’on oubliera jamais. Il est tout en haut, il n’y aura plus personne qui pourra le rattraper. Il a abso­lu­ment tout tout gagné. Il le fait devant son épouse, ses enfants, avec le drapeau serbe. Il a été dans un degré d’émo­tion abso­lu­ment excep­tionnel. On a vécu un moment d’his­toire, j’en ai les larmes aux yeux. Nole trem­blait quand il était agenouillé sur le central de Roland‐Garros. Ce central qui a été souvent diffi­cile pour lui, où il a subi notam­ment des défaites cruelles contre Rafael Nadal. Carlos Alcaraz est le succes­seur de Rafa et comme un clin d’oeil de l’his­toire, il s’im­pose face à Carlitos à Roland‐Garros. »