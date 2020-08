Dans une interview accordée à The Tennis Podcast, Marty Fish s’est remémoré la finale des Jeux Olympiques en 2004, qu’il avait perdue face à Nicolas Massu. « C’est difficile de s’en souvenir. À ce moment-là, j’étais déçu, mais je pensais qu’avec le temps, il serait bon de partager et de se souvenir de cette médaille avec ma famille et mes amis. Mais cela n’est jamais arrivé. Je ne me suis jamais senti bien en me souvenant de cette finale. »

Une expérience traumatisante qui l’a forcé à prendre une grande décision : « J’ai regardé les photos à nouveau et celle qui se trouve sur le podium dit tout. Dévasté, c’est peu. Nous sommes entrés après « We Are The Champions », et je n’oublierai jamais cela. Avant, j’aimais cette chanson, et maintenant c’est une chanson que je ne supporte pas. J’ai pris la décision de ne plus jamais jouer aux Jeux olympiques. »