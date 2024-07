Matthew Ebden nous a certai­ne­ment offert la plus belle des réac­tions suite au tirage au sort du tableau masculin effectué ce jeudi.

Initialement pas inscrit pour le tournoi de simple mais quand même présent sur la liste des rempla­çants, l’Australien, suite au forfait d’Andy Murray, s’est vu inté­grer le tableau alors qu’il n’a plus joué un match en compé­ti­tion offi­cielle depuis presque deux ans.

Et après avoir pris connais­sance de son parcours poten­tiel et vu le nom de Novak Djokovic à côté du sien et celui de Rafael Nadal pas très loin, l’an­cien 39e joueur mondial a décidé de poster une vidéo plutôt hila­rante sur son compte Instagram.

« Quand tu apprends que tu vas jouer les Jeux Olympiques en simple en tant que rempla­çant pour tirer Novak Djokovic au 1er tour et Rafael Nadal au deuxième », a égale­ment écrit l’ac­tuel 3e joueur mondial en double en légende de sa réac­tion à la fois drôle et révé­la­trice de l’im­mense difficulté.